Robo en Villa Tesei. Foto: captura de pantalla.

Una embarazada fue asaltada al caminar por la calle Kiernan en Villa Tesei y el hecho fue registrado por la cámara de seguridad de un vecino.

En las imágenes se puede ver el momento en que un auto estaciona repentinamente y de allí descendieron tres delincuentes que se acercaron a una pareja que cruzaba la calle para ir a realizarse un control médico.

El video de los hechos

La mujer, que es policía, no pudo hacer lo mismo y fue atacada por los delincuentes quienes le robaron la cartera donde llevaba la ecografía de su bebé.

El hombre mostró su preocupación por la inseguridad del barrio y reveló que los vecinos están conectados a través de un grupo de WhatsApp para cuidarse entre sí. Lo hizo en diálogo con TN.

“El comisario de la zona nos dijo que las cámaras de seguridad del municipio están apagadas porque es muy costoso mantenerlas”, cerró.

