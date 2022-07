River Copa Libertadores 2018.

La final de la Copa Libertadores 2018 sigue dejando anécdotas inolvidables para los hinchas de River. En este caso, el futbolista español Iker Muniain, quien juega en el Athletic Club y es confeso hincha millonario, reveló que se disfrazó para poder asistir al Superclásico frente a Boca en la final en el estadio Santiago Bernabéu.

Al visitar el programa "Martínez y Hermanos", el mediocampista fue consultado si alguna vez se había disfrazado para no ser reconocido, tras lo cual comenzó diciendo: "A ver cómo cuento esto...".

Iker Muniain. Foto: NA.

Primero señaló que fue en "un evento deportivo muy importante en Madrid", tras lo cual relató: "Era un partido de Copa Libertadores, es como si fuera la Champions League, pero en Sudamérica".

"Una final esperadísima que se debía de jugar en Argentina, pero el día que jugaron el partido hubo peleas entre las aficiones. Yo soy muy fanático de River Plate. Entonces dije: 'Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo alentando'", reconoció.

Ese encuentro se llevó a cabo un domingo, pero Muniain tenía un partido con su equipo al día siguiente y no iba a ser bien visto que vaya a ver el partido, a la vez que dijo: "Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador... La peor situación que te puedes imaginar".

