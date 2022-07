Leo García contra Tini Stoessel. Fotos: redes sociales.

Leo García posteo una serie de mensajes con destino a los actuales cantantes del trap, reggaetón y música urbana, pero especialmente terminó con referencia a "La Triple T" y maldiciendo a sus seguidores.

Estamos acostumbrados a este tipo de cruces que ocurren en el mundo de las redes sociales. Leo García, inesperadamente comenzó una pelea en contra de la exitosa modelo y cantante Tini Stoessel, con varios tuits en su contra. Por ejemplo:

Tiniestro… si De Paul juega mal para el mundial ya sabemos porque… — Leo Garcia (@leogarciapop) July 17, 2022

Luego siguió: “El ‘vicheto’: villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros. No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite. Si no, decime cómo es que estamos inundados de música cache, grasa, que no deja nada”.

A raíz de esto, citó a su colega con el siguiente posteo: “La Tini diciendo ‘mijente’... Nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo”.

El mensaje tuvo repercusiones, como era de esperarse, recibió miles de respuestas de los fanáticos de ella.

Leo García durísimo en Twitter. Foto: Instagram/leogarciaartista.

Algunos de los mensajes contra Leo García

“Me parece nefasto lo que estás haciendo: ¿Hablamos del mismo Leo García que cuando salió de un reality -El Hotel de los Famosos- despotricó contra sus compañeros diciendo que se sentía discriminado? Además, mezclás varios temas responsabilizando a ella de cosas que no tiene que ver, cómo el poder adquisitivo de los padres”, cuestionó una fanática.

“Que no te guste su música es una cosa, pero menospreciar lo que está logrando Tini... Me parece muy desagradable lo que decís. El respeto te hace grande”, comentó otro.

El asunto no terminó ahí, ya que Leo García siguió con los dichos, y volvió a referirse al romance de Tini y Rodrigo:

“¿Qué te pasa Tini, qué te pasa con ese macho que salís que dejó una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos”, haciendo alusion a la relación que tenia el futbolista con Camila Homs.

También hubo insultos para sus seguidores: “Y las tilingas esas que tenés de seguidoras... ¿Qué le pediste a papá, que te compre la entrada p...? ¿Le pediste a tu papito que te compre el disco, guacha? No tenés plata para comprártelo vos. Te compraste la entrada porque te la compró tu papá o tu mamá. Andate a la p...”.

Cada vez más enojado, concluyó sus violentos mensajes con una "advertencia": “Mi país no va a ser contaminado más por la mierda. La mierda futura ya está aquí y la mierda son ustedes, los seguidores de toda esa basura, de toda esa mezcla de reggaetón chicano que nada tiene que ver con nuestra cultura”.

Y para finalizar, Leo le dejó un mensaje a sus colegas:

Mis pares, mis colegas cantautores, poetas, Artistas plásticos Argentinos, unámonos a esta discordia, no permitamos que la basura de la industria fulmine los ideales de nuestras promo generaciones 🙏🏻 estemos juntos en mis impulsos! — Leo Garcia (@leogarciapop) July 17, 2022

Noticias relacionadas