Carlos Slim, magnate mexicano. Foto: NA.

Carlos Slim, el magnante mexicano, aumentó a más de US$ 4.366 millones su fortuna en el primer trimestre de 2022. La cifra significa un incremento diario de aproximadamente US$ 12,1 millones.

A valor de mercado, la fortuna del empresario aumentó más de US$ 29.922 millones. Una acumulación así no se había observado desde la creación del Índice Slim en 2011. De esta manera la fortuna de Slim alcanzó el nivel récord, cercano de US$ 92.215 millones tras tocar fondo en el primer trimestre de 2020.

En aproximadamente un año, la fortuna de Slim aumentó 56%: más de US$ 33.364 millones. La información fue dada a conocer tras el análisis que trimestralmente realiza la Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de El Economista.

El brazo financiero de su conglomerado aportó US$ 5.103 millones, siendo el principal responsable del resurgimiento de la fortuna de Slim. Grupo Financiero Inbursa nunca había realizado un aporte semejante al valor de mercado a la riqueza del mexicano y alcanzó para mitigar la caída de 46.771 millones (US$ 2.294 millones) de pesos de AMX.

Informe de DW

De acuerdo al reporte financiero de GFINBURSA, hay ingresos por US$ 665,3 millones: 51% más que en el mismo trimestre de un año artrás, mientras que en el resultado neto arrojó una utilidad por 5.729 millones de pesos (US$ 281 millones).

Por otro lado, las empresas de Slim generaron US$ 13.164 millones y la utilidad consolidada de sus empresas fue de US$ 2.063 millones.

