Atropelló al delincuente que le robó a su mamá. Foto: captura video.

Un hombre atropelló a un ladrón de 16 años luego de que le robara a su mamá, el hecho ocurrió el lunes, poco antes de las 19, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El suceso tuvo lugar en Villa Maipú, San Martín y todo comenzó cuando el conductor de la camioneta sorprendió a los delincuentes en plena entradera en la casa de su mamá. Los ladrones lo amenazaron y salieron corriendo.

El video

Fue entonces que el hombre corrió a uno de los delincuentes en auto y lo impactó contra el choque. El menor sufrió politraumatismos y fue trasladado a un hospital, donde quedó internado con custodia policial.

Your browser does not support the video element.



El otro delincuente fue atrapado por vecinos y quedó detenido. La policía incautó en el lugar una pistola calibre 32 con la numeración limada que cayó en la casa de un vecino.

