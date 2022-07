Lali Espósito, a los besos con Nati Jota y otros influencers. Foto: captura de video.

Lali Espósito, la intérprete de “N°5”, se subió al escenario el pasado viernes por la noche para dar un show en Santa Fe. Allí, estuvo acompañada de influencers como Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez, los cuales terminaron besando a la ex Casi Ángeles.

El video se viralizó en las redes sociales y la propia cantante lo subió a su cuenta de Instagram. “Feliz sábado de besos”, escribió junto al compilado de besos que dio esa noche, ya que no sólo fue con las mencionadas figuras de Internet, sino también con sus bailarines y músicos que forman parte de su equipo.

A la publicación, le agregó el hashtag #ChapeTour. A lo que Nati Jota le respondió: “Un placer participar del #ChapeTour 2022. ¿Hay 2023?”, a modo de broma. Mientras que su compañera en el podcast Nadie Dice Nada, Flor Jazmín Peña, escribió: “¿Cuándo es el próximo #ChapeTour? Toy”. Otro que sumó un comentario fue el youtuber Kevsho, quien comentó: “#ChapeTour 10/10”.

Estos besos que la intérprete se da con algunos de los integrantes de su cuerpo de baile forman parte de la coreografía que implementó para esta serie de recitales con los que se encuentra de gira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI❤️‍🔥 (@lalioficial)

Lali Espósito, a los besos con Lola Índigo

Hace algunos meses, específicamente en marzo, la cantante fue captada por las cámaras en un video que compartió el youtuber Merakio, donde se los veía junto a El Demente y Rusherking. Detrás de ellos, aparecía de fondo con la cantante Lola Índigo a los besos. Esto enloqueció a los fanáticos, quienes comenzaron a viralizar el video en las redes sociales.

Posteriormente, Lali sacó el tema “N°5”, el cual hace referencia a la intérprete de “La niña de la escuela”. Si bien en el momento de su estreno no estaba confirmado que fuese para ella, los admiradores de ambas artistas dedujeron esto al analizar las letras.

Luego, Lali fue consultada a través de una entrevista online si el tema era para Lola, a lo que respondió que “en cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí. Es una canción que está buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”.

Noticias relacionadas