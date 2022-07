Pepe Cibrián. Foto: Instagram/pepecibrianc.

Pepe Cibrián conoció a Nahuel Lodi -41 años menor que él- luego de "matchear" por la aplicación Tinder. En un principio las cosas parecían ir de maravillas, pero hoy la realidad es muy diferente. Tras un breve matrimonio, la pareja se separó como consecuencia de una infidelidad de Lodi.

Atravesando el mal momento, Cibrián recordó el modo en que se conocieron, y contó: “Fue una conexión instantánea la que tuvimos. A la semana ya nos conocimos personalmente y empezamos planes de vivir juntos y compartir cosas”.

No fue mucho tiempo el que pasó para que se decidieran a hacerlo, sin dudar. Sin pensarlo dos veces, organizaron la gran boda. El 24 de junio la pareja selló su amor y dieron el sí ante invitados de lujo y grandes amigos. Fue a todo lujo.

“Nos conocimos por Tinder y fue muy loco porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en donde nos contamos cosas nuestras vidas”, contó Nahuel en una entrevista.

Amigos que no apoyaban la unión

Pero no todos apoyaban el casamiento, entre ellos, Georgina Barbarossa, la (ahora) ex amiga de Cibrian quien no se guardó nada: “Conoce a un chico por tres meses, mucho más joven, y no quiero que se case porque ahora le está yendo bien. No quiero que le afanen”. A raíz de esto, Pepe se sintió muy dolido y además de cortar la amistad con ella, le anuló la invitación al casamiento e impidió que su programa "A la Barbarossa" registre la boda.

Pepe y Georgina están peleados. Foto: Ciudad Magazine.

Nahuel, por su lado no tardó en opinar. “Estoy al tanto de todo, la entendí y me parece perfecto. Cualquier persona que quiera de verdad a Pepe, van a defender lo suyo y lo van a cuidar. La súper entiendo a ella, a Cecilia Milone y a toda la gente que está al lado de él”, expresó.



Inesperado desenlace

A poco del casamiento -con más de 250 invitados como testigos-, se filtraron imágenes en las que se ve a Nahuel Lodi besando a otro hombre en un boliche.

El sábado por la noche en un móvil con Canal 9, Pepe Cibrián rompió el silencio y finalmente habló del escándalo que lo tiene como involuntario protagonista.

“Me enteré porque me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, así que llamé y pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo que debían ser fotos antiguas, pero resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía a Nahuel en una situación realmente muy particular, que me shockeó mucho ver”, comenzó.

Nahuel Lodi besando a otro hombre. Foto: captura Intrusos.

Sobre la imágen dijo: “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos, y sé por amigos de él que sucedió este evento antes de la ceremonia”.

Ante la evidencia, y las insistentes consultas, Cibrián fue mucho más abierto y sincero y dijo que jamás surgió entre ellos la idea de tener una "pareja abierta".

"Nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, para nada. Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que él es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí tocado”, remarcó.

Pepe junto a Nahuel. Foto: eltrecetv.

¿Qué pasó con Nahuel?

Pepe le pidió que se vaya, sin dar explicaciones sobre el tema: “Al enterarme y ver le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución”, contó.

Y agragaba: “¿Para qué le voy a preguntar por qué lo hizo? Además, esto involucra a su familia, a su gente más cercana, no solo a mí, así que él sabrá sus motivos. Lo que no tuvo claro es que está casado con una figura popular, donde cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso hay que cuidarlo”.

Finalmente dijo Cibrián: “Lo difícil es olvidar, es muy difícil que pueda borrarme esa imagen de mi cabeza. Conociéndolo tanto a Nahuel me parece una inconsciencia, un acto infantil, él no es mala persona: es tonto. Estoy devastado, esto fue como si me pasara un tanque por encima pero trato de mostrar otro lado que tenga que ver con la ilusión. No sé qué me deparará la vida, en el tiempo que me queda quiero ser lo más feliz posible. No le dejo la puerta abierta a Nahuel, le dejo abierta la puerta a la vida”.

