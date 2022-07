El rescate a Peppa Pig. Foto: NA.

Un video divertido se viralizó en las últimas horas en las redes sociales. En él se ve cómo argentinos y uruguayos “rescataron” a Peppa Pig, la simpática cerdita de la famosa serie de dibujos animados. Lo que ocurrió fue que un grupo de personas se encontraban este domingo en la sala de embarque de Buquebus hasta que una situación los obligó a romper con su estado de calma.

Es que un globo con forma de Peppa Pig se escurrió de las manos de un niño y subió hasta el techo, de modo que no podía agarrarlo. Fue de esta manera que varias personas, entre ellas uruguayos y argentinos, se solidarizaron con el menor y rescataron el globo.

El rescate

El grupo formó una “torre humana” para alcanzar el objeto que estaba a varios metros del piso. Finalmente, uno de los hombres logró sujetar el piolín y le dio el globo al niño. Una vez logrado el objetivo, los presentes aplaudieron y gritaron para celebrar lo ocurrido después de varios minutos de tensión en los que, por falta de equilibrio y de centímetros, la tarea se hacía difícil.

