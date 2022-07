WhatsApp. Foto: NA.

WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo que forma parte de Meta prepara un herramienta histórica, pedida por muchos usuarios que prefieren pasar desapercibido. Ahora el usuario podrá ocultar su estado en línea.

Al momento, cualquier persona puede ver si estás conectado a WhatsApp y dentro del sistema de privacidad se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados, que tienen una duración de 24 horas.

De acuerdo a las últimas novedades publicadas por el medio especializado en WhatsApp, WABetaInfo, se trata de una de las novedades de la semana.

Habrá una nueva sección que será introducida dentro de Configuración de privacidad > Último visto: visto por última vez y en línea. Así, los usuarios podrán decidir quién ve el estado en línea a partir de dos opciones: "Hora de última vez" y "en línea". De esta forma elegirás qué contacto visualizará tu estado de conexión actualizado.

WhatsApp news of the week: hide online status and avatars!



7 features have been announced about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop! Read our summary if you didn't have time to discover our stories posted this week.https://t.co/gNkFlEyBZX