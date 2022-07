Leo García. Foto: NA.

Leo García protagoniza una nueva polémica. Luego de haber criticado públicamente a la cantante Tini Stoessel, el músico aseguró que sufrió duras consecuencias por decir lo que piensa.

"Sufrí censura porque iba a hacer el 13 de agosto un show en Mendoza, y los que me contrataron me lo levantaron por lo que yo dije en redes sociales, yo quisiera que esto se sepa, no puede ser que censuren a alguien porque dijo algo por Twitter", manifestó en una entrevista.

"Estoy analizando hacer una demanda, necesito el apoyo de la prensa, tampoco es que yo me desespere por esa plata, pero me inquieta la injusticia", agregó. Y continuó su descargo en las redes sociales: "Hay una élite macabra en el circuito de la baja y poco creativa propuesta de entretenimiento Argentino, me censuraron por decirlo y no lo padezco solo tengo mas ganas de seguir diciendo lo que siento y pienso".

Hay una élite macabra en el circuito de la baja y poco creativa propuesta de entretenimiento Argentino, me censuraron por decirlo y no lo padezco solo tengo mas ganas de seguir diciendo lo que siento y pienso. — Leo Garcia (@leogarciapop) July 29, 2022

Las críticas de Leo García a Tini Stoessel

El autor de La isla del sol, Morrissey y Reírme compartió su disgusto con la escena musical argentina. "Definitivamente tiempos aburridos argentinos. El trap, el reggaetón, la desculturización y los new egos, los héroes de cartón por doquier y el público consumista que consume, pero se queja de la guita. Esto cambiará en 5 años, eso es lo más optimista", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Tuits de Leo García. Foto: NA.

Y apuntó directamente contra la hija del productor Alejandro Stoessel: "La Tini diciendo ‘mijente’, nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo". "No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite, sino decime cómo es que estamos inundados de música Cache, grasa que no deja nada", concluyó.

Noticias relacionadas