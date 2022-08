L-Gante jurado. Foto NA.

Elián Valenzuela se sumó al jurado de "Canta conmigo ahora", el programa que conduce Marcelo Tinelli, que va por su segunda semana de emisión. L-Gante se mostró muy divertido y entusiasmado: "Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro", expresó.

Más allá de su participación y los consejos que le dio a los participantes, Elián recibió una sorpresiva declaración de amor.

Luego de que la participante Angie Carrasco interpretara "Ayer, de Gloria Stefan", Tinelli fue a hablar con los jurados que no se pararon para cantar con ella. Y en diálogo con Ana Devin -cantante y bailarina-, se llevó una sorpresa: "Yo estoy un poco en una", señaló la cantante.

Ante al desconcierto del conductor, siguió: "Estoy desconcentrada... un montón de cosas me pasan con L-gante".

L-Gante no se quedó atrás y respondió: "¿Qué le estará pasando por la cabeza a Ana?", preguntó y le dio el pie al conductor para que continuara. "Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear...", confesó Devin.

"Shhhh, que después me esperan con el cinto", concluyó el artista en referencia a su relación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Tamara Báez no opinó

Pese a que Tamara responde todo, esta vez se llamó a silencio. Solo compartió una selfie en sus historias de Instagram.

Desde que su pareja L-gante se convirtió en uno de los artistas más populares de la música urbana, la joven tomó relevancia en las redes. Hace poco, se viralizó una imágen de ella cuando tenía 14 años. Recibió muchas burlas al respecto, pero no se quedó callada:

"No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste", agregó.

Y cerró haciendo referencia a su beba: "Miren mi hija cómo me ama. Una super mamá soy. Si quieren hablar mal de alguien, busquen a alguien que haga el mal de verdad".

