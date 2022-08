Cecilia Moreau, la nueva presidenta de la Cámara baja en lugar de Sergio Massa. Foto: NA.

Cecilia Moreau fue elegida este martes como la primera presidenta mujer de la Cámara baja. Tras la renuncia de Sergio Massa, la referente del Frente Renovador lo reemplazó al frente del cuerpo luego de una votación a mano alzada.

Con 45 años de edad, la hija del histórico dirigente Leopoldo Moreau fue militante de la UCR desde su juventud y abandonó el partido centenario en 2014 para sumarse a las filas del Frente Renovador de Massa.

Sergio Massa junto a Cecilia Moreau en el despacho del presidente de la Cámara. Foto: NA.

En 2015 fue electa diputada nacional por el sello UNA (Unidos por una Nueva Alternativa) y en 2019 fue reelecta por el Frente deTodos, en ambos casos en representación de la provincia de Buenos Aires.

Your browser does not support the video element.

La historia se repite

Como una profecía política, la historia repite con Cecilia Moreau en este agosto de 2022 lo mismo que ocurrió con su padre Leopoldo en abril de 1989, cuando éste asumió la presidencia de la Cámara de Diputados ante la renuncia del también radical Juan Carlos Pugliese, quien pidió la licencia en su cargo como legislador para jurar como ministro de Economía nacional, en

reemplazo de Juan Vital Sourrouille.

Cecilia Moreau ha cultivado un excelente vínculo con el kirchnerismo y en particular con Máximo Kirchner en los tiempos en que él era presidente del bloque oficialista y ella lo acompañaba como vicejefa.

Noticias relacionadas