Misil naranja. Foto: NA.

Estados Unidos mató en un ataque con drones en la madrugada del domingo en Kabul a Ayman al Zawahiri, líder de Al Qaeda, organización en la que sucedió a Osama Bin Laden tras su muerte en 2011.

El hombre de 71 años, salió al balcón del tercer piso de su casa en un exclusivo barrio de Kabul alrededor de las 6:15 de la mañana del domingo y allí le dispararon con un un dron de la CIA que contenía un misil Hellfire R9X.

¿Cómo es el arma?

Esta arma también es conocida como “Misil Ninja” y lo interesante es que al no tener ojivas no provoca explosiones, por lo que solamente ataca a quién se toma como objetivo. Lo que genera es que no haya como resultado otras víctimas fatales por el impacto.

El misil fue creado en la década de 1980 y utilizado por agencias militares y de inteligencia con la idea de localizar y atacar a todos los regímenes de Afganistán, Irak y Yemen.

“Puede dañar lo suficiente como para destruir la mayoría de los objetivos, como vehículos y edificios, pero no lo suficiente como para arrasar manzanas y causar un número significativo de víctimas civiles”, explicó Ryan Brobst, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Su punta está reforzada con 45 kg de metal y al momento de su lanzamiento, desde un avión, helicóptero o dron, el misil despliega seis cuchillas en su fuselaje lo que permite que sea aún más letal para el objetivo localizado.

Acontecimientos en los que se utilizó

Este tipo de armamento se utilizó en otras oportunidades como por ejemplo cuando Estados Unidos asesinó a un alto dirigente de Al-Qaeda en Siria en 2021 y al propagandista de Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, en Yemen en 2011.

En las últimas horas se han obtenido imágenes del lugar donde el líder habría estado al momento del ataque. El responsable de dicho conocimiento es un corresponsal de la BBC que se pudo aproximar al lugar y aseguró: “Los talibanes evitan que los medios se acerquen e insisten en que no hay nada que ver, pero nosotros y otros teníamos armas apuntándonos”.

Allí indicaron que ningún familiar de Ayman resultó herida por el misil, pese a vivir en cercanías del lugar. Esto señala nuevamente que el armamento solo ataca, con un efecto sumamente traumático, a un objetivo previamente informado y que no genera explosiones.

