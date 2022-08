Uno de los cohetes lanzados por el grupo terrorista a Tel Aviv. Foto: Infobae.

La Yihad Islámica Palestina (YIP) lanzó cohetes desde Gaza hacia la ciudad de Tel Aviv, donde sonaron las alarmas antiaéreas por primera vez desde el comienzo de la actual escalada de violencia aunque no se registraron impactos ya que fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro.



Tras haber lanzado más de 350 cohetes desde el comienzo ayer del actual repunte de tensión, la Yihad Islámica disparó hoy por primera vez hacia Tel Aviv, cuyos residentes debieron correr a los refugios antiaéreos y escucharon el impacto de las intercepciones.



Según medios locales no se registraron daños ni heridos por estos cohetes, que llegan tras una sangrienta segunda jornada de violencia en entre el Ejército Israelí y el grupo palestino basado en la Franja de Gaza.



Desde la madrugada y durante todo el día, se registraron incesantes ataques en ambas direcciones, incluyendo fuertes bombardeos israelíes contra objetivos del grupo e incontables lanzamientos de proyectiles desde la Franja, sobre todo hacia las comunidades fronterizas en el sur de Israel.

Video: EFE.

Nuevos ataques y muertos en Franja de Gaza



Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad palestino contabiliza 15 víctimas mortales en Gaza desde el comienzo de las hostilidades. Entre estas figuran al menos siete milicianos y tres civiles, incluidas una mujer de 62 años y una niña de 5.



La cifra de heridos en Gaza escaló hoy a 125, mientras que Israel registra unos 20, la mayoría por heridas sufridas mientras corrían a los refugios antiaéreos, además de dos soldados lastimados por el impacto de un proyectil.



El actual repunte de tensión comenzó este viernes con una fuerte ofensiva "preventiva" israelí sobre objetivos de la Yihad en Gaza ante lo que el Ejército describió como una "amenaza inminente" de ataque por parte del grupo como represalia tras el arresto el lunes de uno de sus líderes durante una redada en Cisjordania ocupada.



Israel considera que los vínculos de la Yihad Islámica Palestina con Irán convierten al grupo en un satélite de Teherán, que es visto por el Estado judío como una amenaza existencial.

