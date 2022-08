Momentos previos a la tragedia. Foto: captura cámara de seguridad.

La actriz Anne Heche fue protagonista de una tremendo accidente de tránsito, producido la ciudad de Los Ángeles en confusas circunstancias que aún deben ser establecidas. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, y luego de impactar con su auto contra una casa -provocando un incendio de proporciones- debió ser internada. Heche se encuentra en estado crítico.

El auto que manejaba la actriz, un Mini Cooper de color azul, circulaba a muy alta velocidad y eso provocó que en apariencias Heche perdiera el control y terminara su recorrido contra la vivienda.

Varios minutos debieron pasar para que finalmente fuera rescatada de las llamas, mientras que en un primer momento se pensó que podría haber perdido la vida. Heche ha sido derivada a un centro de salud con múltiples quemaduras en su cuerpo.

Segundos antes del drama

Los relatos de testigos circunstanciales del dramático accidente de Heche fueron coincidentes. Tdo hacía prever lo peor. Incluso alguien testificó que, al llegar al lugar, pudieron ver que la actriz "se retorcía del dolor" dentro de su auto completamente invadido por las llamas.



El momento previo al accidente de Heche. Video: cámara de seguridad /Ring.com

Una vez pasado el accidente surgieron inevitables las dudas sobre la mecánica del mismo y sobre lo que podría haber sucedido. Así, surgió la evidencia de un video que fue captado por la cámara de seguridad de una vivienda cercana al lugar en donde se produjo el accidente. En el, de muy pocos segundos de duración, se observa muy claramente cómo el Mini Cooper de Anne Heche pasa a muy alta velocidad por las tranquilas calles del vecindario de Los Ángeles.

Hacia el final del video, puede escucharse el golpe del auto contra la casa frente a la que terminó incendiando.

Heche, de 53 años de edad, mantuvo públicas y conocidas relaciones con la actriz y conductora Ellen DeGeneres, y el actor James Tupper. Saltó a la fama a finales de la década de los '80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Restará saber en qué condiciones físicas y mentales iba circulando la actriz y también será necesario determinar si acaso ella misma no buscaba este lamentable final.

