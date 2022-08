Anne Heche en coma. Fotos: Instagram/anneheche - fox

En consecuencia del violento accidente de tránsito que sufrió Anne Heche, su salud empeoró y ahora se encuentra en estado crítico. "Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente", comunicó su portavoz en las últimas horas.

Heche chocó su Mini Cooper azul contra un estacionamiento de la zona de Mar Vista y después siguió manejando en alta velocidad hasta impactar en una casa que quedó en llamas. La actriz Sufrió importantes quemaduras en todo el cuerpo.

Después de un intenso y largo operativo, los bomberos lograron sacarla del auto y trasladarla al hospital más cercano.

Un testigo que trató de ayudarla contó: "Intenté hablar con ella varias veces y le pregunté si estaba bien, pero no respondía, así que tuve que acercarme. Pude abrir la puerta trasera del coche y me arrastré hasta el interior. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo que no".

Y también agregó: "Traté de hablar con ella nuevamente y noté que se estaba saliendo humo y las llamas ahora estaban a mi derecha e izquierda, así que rápidamente salí del auto".

Así quedó el auto de Anne Heche. Foto: Fox.



Cómo sigue el caso de Heche

Actualmente la policía está investigando en qué condiciones Anne se subió a su auto, ya que hay videos que prueban que manejaba de manera imprudente.

Se esperan los resultados de la muestra de sangre extraída el día del accidente para saber si se encontraba bajo el afecto de alcohol o estupefacientes.

Por su parte, el portal TMZ aseguró que las autoridades encontraron una botella de vodka en el vehículo.

Si se confirma que manejaba alcoholizada, la actriz tendrá cargos por haber provocado el accidente y haberse escapado del lugar. Más allá de sus lesiones, por suerte no hubo otros heridos.

