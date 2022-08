Detención de un conductor que quiso atravesar un piquete en la 9 de julio. Foto: Captura de video.

Un hombre de 33 años se negó a desviarse por una calle secundaria con su vehículo e intentó atravesar el piquete.

En su intento, fue frustrado por un agente de la Policía de la Ciudad, que se interpuso en su camino.

"Dame la documentación del auto, por favor", lo exhortó, obligándolo a detener la marcha. "Me está tirando el auto encima", apuntó después el policía.

Your browser does not support the video element.

Detención de un conductor que quiso atravesar un piquete en la 9 de julio. Video: Gentileza Eltrece

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad, los agentes que intervinieron en el caso dieron aviso a la Justicia, y luego procedieron a dar cumplimiento con la orden impartida por el fiscal Carlos Caputo (de la Unidad de Flagrancia Este) para detener al automovilista por resistencia a la autoridad.

Después de unos segundos de resistencia del joven, finalmente salió del vehículo y en la calle fue aprehendido y esposado. Luego fue introducido dentro de un patrullero y se lo llevaron detenido.

La liberación tras horas detenido

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, líder fundador del Movimiento Antipiquetero Argentino, informó en su cuenta de Twitter que se hizo presente en la comisaría para interiorizarse sobre la situación del conductor que en ese momento seguía detenido.

Poco después de las 16, Marra confirmó la liberación del hombre.

Noticias relacionadas