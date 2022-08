Lionel Messi. Foto: EFE.

Lionel Messi se quedó afuera de los treinta nominados para ganar el Balón de Oro, que organiza cada año la revista France Football.

Vigente ganador del galardón, la ausencia de Messi fue una sorpresa mayúscula, mientras la de Neymar, un habitual en los nominados, también lo fue, aunque en menor grado.

La Pulga, de 35 años, sumó los Balón de Oro de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, convirtiéndose en el más laureado de la historia del galardón.

En su temporada 2021-2022, la de debut en el PSG después de una vida en el Barcelona, Messi marcó seis goles y dio 15 asistencias en 26 partidos de Liga y logró cinco tantos en siete duelos de Champions League.

Entre los principales nominados, el francés Kylian Mbappé (PSG) figuró entre los aspirantes. Junto al talentoso francés, fueron nombrados el noruego Erling Haaland (Manchester City), el holandés Virgil Van Dijk (Liverpool), el serbio Dusan Vlahovic (Juventus) y el portugués Joao Cancelo (Manchester City).

And the last nominees for the 2022 #BallondOr are…



🇷🇸 Dušan Vlahović@juventusfc



🇳🇱 Virgil van Dijk@LFC



🇵🇹 João Cancelo@ManCity



🇫🇷 Kylian Mbappé@PSG_inside



🇳🇴 Erling Haaland@ManCity pic.twitter.com/HPnKa96TZ7