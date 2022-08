La actriz murió a los 53 años tras el accidente sufrido el pasado viernes.

A los 53 años, murió Anne Heche, luego de permanecer una semana internada en el Centro de Quemados Grossman del hospital West Hills, a raíz de un grave accidente de tránsito. La noticia fue confirmada sus familiares, quienes horas antes habían confirmado que la actriz estaba en estado de coma y le iban a retirar el soporte vital.

La actriz fue ingresada en el Hospital West Hills el viernes 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche.

Antes del incidente, varias cámaras de seguridad la grabaron conduciendo de manera temeraria por una zona residencial.

Your browser does not support the video element.

De hecho, se vio implicada en dos accidentes al chocar primero contra un auto y después contra un garaje del que huyó mientras un vecino le gritaba, según se aprecia en un video difundido en internet.

Por otro lado, la Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando si la actriz conducía bajo los efectos de las drogas antes del accidente de tráfico del pasado viernes.

La Oficina de Información Pública de la Policía angelina confirmó este jueves a los medios de comunicación que los análisis de sangre revelan la presencia de drogas, aunque se necesitan "pruebas adicionales para descartar otras sustancias administradas en el hospital".

Una fotografía tomada luego de su primer choque mostraba una botella de vodka en el portavasos de su auto. Foto: Daily mail.

Quién era Anne Heche

Nacida en Ohio, Estados Unidos, Heche no tuvo una vida fácil. Creció en una familia humilde y a los 12 años comenzó su carrera artística para ayudar a la economía de su hogar. "Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira", reveló y aseguró que se convirtió en el sostén emocional de su madre. En 2001, la actriz publicó Call Me Crazy, su biorgrafía, en la que contó que su padre había abusado sexualmente de ella. "Me violó... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi", relató y contó que su madre, consciente de lo que había ocurrido, eligió guardar silencio.

Más allá de su talento y sus aspiraciones como actriz, se enfocó en ganar el dinero suficiente como para no pasar necesidades asta que terminó la escuela secundaria y pudo mudarse a Nueva York para trabajar en la serie Another World, en la que interpretó las gemelas Vicki Hudson Frame y Marley McKinnon.

Ya en la década de los 90 se volcó a la pantalla grande. Primero con títulos que pasaron sin pena ni gloria, pero en 1996 se lució con Walking and talking (1996) y The Juror (1996). Un año más tarde trabajó con Johnny Depp en Donnie Brasco (1997); junto a Tommy Lee Jones en Volcano (1997) y con Robert De Nito y Dustin Hoffman en La cortina de humo (1997). Pero el gran salto lo dio con Seis días y siete noches (1998).

Su vida amorosa también dio que hablar, ya que tras vivir un noviazgo de dos años con Steve Marten y de formar pareja con el músico Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac, en 1997 se enamoró de Ellen DeGeneres, con quien se casó. Pero tres años más tarde se divorció de la comediante y apostó al amor con el camarógrafo Coleman Laffon, con quien tuvo a su hijo Homer, y se divorció en 2007 por una infidelidad con el actor James Tupper, quien se convirtió en el padre de Atlas, su segundo hijo.

Noticias relacionadas