Salman Rushdie, de 75 años. Foto: NA.

El reconocido escritor Salman Rushdie fue apuñalado segundos después de subir al escenario de la Institución Chautauqua en Nueva York, Estados Unidos, para dar un discurso.

Aunque por el momento se desconoce el estado de salud del ensayista británico-estadounidense de origen indio, la policía informó que Salman, de 75 años, fue apuñalado en el cuello por lo que debieron trasladarlo rápidamente al hospital en helicóptero. Lo están operando de urgencia y aseguran que se encuentra muy grave por las heridas que le provocó la puñalada en el cuello.

Las primeras informaciones aseguran que el ataque proviene desde Irán ya que sus libros están prohibidos en el país por considerarlos "blasfemias" al atacar al Islam.

En 1989, luego de que al año anterior hayan eliminado y prohibido su libro Los versos satánicos, el difunto líder de Irán, Ruhollah Khomeini, emitió una aviso pidiendo la muerte de Rushdie.

Your browser does not support the video element.

Hadi Matar

El agresor de Rushdi es un hombre de 24 años llamado Hadi Matar que sigue detenido, dijo este viernes la policía del estado de Nueva York en una rueda de prensa para dar detalles de la agresión.



Por el momento "no tenemos indicios del motivo" de la agresión, dijo el portavoz.



Añadió que Matar asestó a Rushdie al menos una cuchillada en el cuello y otra en el abdomen, y que el escritor "sigue en el quirófano", sin dar indicaciones sobre su estado.

Las heridas del escritor podrían ser de gravedad, a juzgar por las varias horas que lleva en el quirófano desde que fue trasladado con helicóptero desde Chautauqua.

El portavoz dijo que Rushdie fue asistido en un primer momento por un médico que se encontraba entre el público asistente a la conferencia, quien atendió también al otro conferenciante Henry Reese, también agredido y que por su parte sufrió heridas en la cara, pero ya ha sido dado de alta.

Noticias relacionadas