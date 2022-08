Marta Fort, publicación de Instagram. Foto: NA.

Tras su viaje al exterior, Martita Fort regresó a la Argentina y volvió a trabajar como modelo. Esta vez fue para la marca Madness Clothing, de la hija de Marcelo Tinelli, para la nueva campaña. Fue a través de las redes sociales donde la hija del fallecido dueño de la reconocida marca de chocolates mostró un adelanto de la producción que hizo para la colección de la última temporada.

La joven ya tiene experiencia delante de las cámaras, ya que en otras oportunidades realizó campañas comerciales como modelo e hizo producciones para algunos medios gráficos.

Historia de Marta Fort en redes. Foto: Instagram @martacfort.

En las imágenes compartidas por la hija de Ricardo, se la puede ver con un catsuit color ladrillo y unas zapatillas blancas. En la siguiente historia de Instagram, le suma un accesorio: una cartera en tonos colorados; además, está acompañada de un canino. Mientras que en el tercer video aparece con unos lentes para acompañar el look y unas cajas de la marca.

Martita muestra su día a día en las redes sociales. Una de las últimas publicaciones tiene que ver con el viaje que hizo en julio pasado, cuando se fue de vacaciones a recorrer los Estados Unidos. Fue a través de Instagram donde mostró que visitó Las Vegas y se la pudo ver de paseo por la ciudad, asistiendo a shows y comprando en distintas marcas de lujo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de marta fort ♓︎ (@martacfort)

Su palabras tras la muerte de Gustavo Martínez

A meses del suicidio de Gustavo Martínez, Martita Fort recordó cómo se enteró que quien fue su tutor legal desde la muerte de su padre, Ricardo Fort, decidió quitarse la vida tirándose desde el balcón del departamento de Belgrano en el que convivían. "Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto", recordó la adolescente que cumplió 18 años el pasado 25 de enero.

"No sé por qué la gente dice que estaba deprimido si nunca nadie lo notó deprimido. Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así", agregó en una entrevista con la revista ¡Hola! Y cuando le preguntaron si en algún momento sospechó lo que iba a ocurrir, fue contundente: "No, jamás. Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada".

Noticias relacionadas