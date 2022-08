Juan Román Riquelme. Foto: Captura de TV.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, se refirió al conflicto que se dio entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el clásico frente a Racing y aseguró que esas "cosas antes quedaban en el vestuario".

"Los chicos han tenido una discusión y ahora es momento de reflexionar. Nada más, así de simple. Generalmente se dan en los entrenamientos por un choque o una patada. En un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival. No sé por qué pasó, yo no estuve ahí adentro", comentó Riquelme en diálogo con ESPN.

En el mismo sentido, remarcó: "Yo ya estoy viejo, no puedo jugar más al fútbol. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí, por lo menos cuando yo era jugador. Me sorprende que los periodistas se enteren de todo. Todos cometemos errores, hay que darle para adelante. Sí, no deja de ser raro, eso es verdad".

Además, Riquelme remarcó que habla "constantemente" con los jugadores en el predio de Ezeiza, pero destacó que deben "ser más profesionales" y además remarcó que este hecho no debe repetirse ya que "son ejemplos para los más chicos".

"Siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido su charla en el vestuario después del partido y en el hotel. Ya han aclarado las cosas, son gente grande. Esperemos que no se vuelva a repetir", agregó el ex futbolista de 44 años.

"No sale en ningún lado cuando hablo con cada uno de ellos, pero cuando lo hago con todos, sí. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Los jugadores tienen que ser profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian", sostuvo.

Las funciones del Consejo de Fútbol

Por otra parte, subrayó la labor del Consejo de Fútbol y se desligó del mismo: "Yo del Consejo no soy. Estoy muy contento con la gente del Consejo por más que todas las cachetadas van para ellos. Están haciendo un trabajo impresionante y cuidando al club muchísimo".

"Trajimos muchos jugadores de jerarquía, de Selección y que la gente quería. Ahora tenemos la suerte de traer a una estrella como Sergio Romero. El problema más lindo que puedo tener es cuando tengo tres o cuatro jugadores buenos por puestos. Es la primera vez que escucho que traigo uno bueno y es un problema. El competir hace que los jugadores sean cada vez mejores", destacó.

El futuro de Agustín Rossi

Por último, en la misma línea, se refirió a la situación contractual del arquero Agustín Rossi, quien no aceptó la renovación de su contrato -aunque quiso seguir con las gestiones-, y evitó entrar en polémicas.

"Nos da mucha felicidad que Rossi esté haciendo las cosas de esta manera, eso quiere decir que tomamos una buena decisión. Después para nosotros no es ningún problema, son cosas del fútbol. Hicimos la primera propuesta a finales de marzo, le ofrecimos renovar hasta 2026 porque estamos con mucha ilusión de que se quede por muchos años", comentó.

"A las horas su representante nos dio su respuesta y cuando nos sorprendimos porque pensamos que se había equivocado. Hace 20 días se le hizo un ofrecimiento muy importante, pero nos comunicó que no va a renovar. Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio y nos da felicidad que la gente lo trate con mucho cariño, como al resto de los jugadores", sentenció

