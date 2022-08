Inundaciones en Sudán. Foto: captura de video.

Sudán está sufriendo inundaciones en todo el territorio desde mayo, por lo que se decretó en estado de emergencia. Causaron daños en al menos seis estados y hasta ahora hay 80 muertos, miles de afectados y más 35 mil viviendas destruidas.

La agencia de noticias estatal sudanesa, SUNA, dijo que: "la decisión fue tomada en una reunión del Consejo de Ministros en la que se urgió a aunar esfuerzos para brindar el apoyo y la ayuda humanitaria necesaria para ayudar a los damnificados por las fuertes lluvias".

Según SUNA también "se ordenó al Consejo Nacional de la Defensa Civil que haga un seguimiento de la situación y que forme un grupo de urgencias en todos los estados para gestionar los recursos y la ayuda a las personas, prestadas por el Estado, otros países u organizaciones no gubernamentales".

Por su parte, el ministro de Asuntos de Gabinete, Othman Hussein, dijo que también pidió al Ministerio de Exteriores que "contacte con las delegaciones extranjeras" para tener ayuda.

Fuertes lluvias en Sudán provocan inundaciones. Video: gentileza Euronews

Los estados que más se vieron perjudicados

El ministro de Interior, Hamed Annan, aseguró que los estados más sufridos son: Al Yazira, el Nilo Blanco, Río Nilo, Kordofán Oeste y Kasala.

Según Annan, las fuertes lluvias han dejado hasta ahora 80 muertos, miles de heridos graves y el daño a más 35 mil viviendas, así como la destrucción de centros educativos y hospitales.

Respecto a un comunicado de la agencia de la ONU, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estimó que desde que empezaron las lluvias, unas 146 mil personas de todo Sudán se han visto afectadas por las inundaciones.

Hasta finales de septiembre, cuando termina la temporada de lluvias, alrededor de 460 mil personas podrían verse afectadas.

