El mejor amigo de Fernando André Sabag Montiel, el detenido por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, habló con los medios y realizó polémicas declaraciones en relación al violento episodio.

"Lamentablemente no practicó antes", aseguró en una nota con Telefé.

Además, sostuvo que el imputado de 35 años "era un marginal" y que "no tenía nada que perder" al haber realizado el intento de homicidio contra Cristina Kirchner.

Asimismo, sostuvo que si llegaba a salir el disparo del arma de su amigo el hecho terminaba siendo exitoso para la vicepresidenta ya que "se convertiría en mártir de la historia y zafaba de todas sus causas”.

Repudio en las redes sociales

Rápidamente las redes sociales se hicieron eco de esta entrevista y muchos usuarios manifestaron la gravedad de que los medios de comunicación permitan que se siga agravando la situación: "Vergüenza ajena", expresaron algunos.

En estos momentos André Sabag se encuentra detenido e imputado por "tentativa de homicidio calificado" y tras el allanamiento en su domicilio en San Martín se secuestró 100 balas 9mm.

