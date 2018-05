Confesiones de una adicta al sexo: "Tenía que hacerlo seis o siete veces por día"

Nadia Bokody, editora global de la revista 'She Said', sufrió ninfomanía al divorciarse de su esposo y reveló los problemas que debió atravesar por padecer la enfermedad.



"Todo empezó cuando me fui a almorzar con alguien a quien acababa de conocer en línea para tener un encuentro casual", aseguró.



"Llegó un punto en el que estaba afectando seriamente a mi capacidad de seguir con el día a día", relató Nadia en 'The Daily Mail'. "Me resultaba muy difícil centrarme en mi trabajo", aseguró.



"Mis encuentros sexuales se hacían solitarios y vacíos, me di cuenta rápidamente que eso no me llenaba en absoluto", explicó. "Llegué a tener entre cinco o seis solamente en un día. A las mujeres nos han metido en la cabeza que los hombres siempre quieren sexo, están sexualmente hambrientos y siempre quieren hacerlo".



"La primera vez que un hombre me dijo que no quería hacerlo me sentí fatal, pensé que debía haber hecho algo muy malo. Me vinieron a la cabeza pensamientos del tipo 'soy poco atractiva y demasiado aburrida'", confesó. "No creo que necesites ser una adicta al sexo para tener esos pensamientos. Los chicos sobrellevan mejor el rechazo, pero las mujeres siempre deben seducir y si no lo consiguen, se sienten mal por ello", prosiguió.



"A menudo, llevaba a los hombres a mi casa, lo cual no era muy seguro. La adicción es una imprudencia en sí misma", analizó.



"La adicción es un proceso mental, tiene muy poco que ver con la elección individual y mucho con la sensación de conseguir sentirse bien: ese golpe de dopamina que todos obtenemos cuando buscamos placer", aseveró.



A causa de la enfermedad, la mujer consefó que en un sólo día llegó a tener previstas seis citas con diferentes hombres, "al crecer, nunca tuve un referente masculino estable en mi vida, por lo que cuando me hice adulta solo buscaba relaciones amorosas para paliarlo", justificó.



"Llegué al punto de no comer en la hora del almuerzo para salir del trabajo y tener un encuentro casual con alguien a quien acababa de conocer en línea", reconoció.



Ya recuperada, Nadia logró tener una pareja estable: "Sólo hasta conseguir más confianza con Kai, pude contarle toda la verdad. Me sentí realmente cómoda a la hora de hablar con él sobre ello. Es un problema de salud mental, no es algo de lo que debas avergonzarte, y deberías ser siempre honesto con tu pareja al respecto", finalizó.