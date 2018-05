Barcelona y Real Madrid se dieron con todo en empate para el infarto

El Barcelona empató 2-2 con el Real Madrid en la 36ª jornada de la Liga española, este domingo en el Camp Nou, para seguir invicto tras un Clásico, el último de Andrés Iniesta con la camiseta azulgrana, que el equipo catalán acabó con diez.

Luis Suárez abrió el marcador con una volea (10), antes de que Cristiano Ronaldo equilibrara rematando un balón en boca de gol (14) y que Leo Messi volviera a adelantar al Barça (52), para llegar al empate final con un tanto de Gareth Bale (72).

(Foto: Reuters)

El Barça tuvo que jugar toda la segunda parte con diez después que en el descuento de la primera parte, Sergio Roberto viera la roja directa por un manotazo a Marcelo (45+2).





El Barça salió con fuerza, presionando en los primeros minutos de la primera parte y tras un aviso de Luis Suárez que desvió Raphael Varane (3) llegó el gol.





El uruguayo aprovechó un centro desde la derecha de Sergi Roberto para enganchar una volea cruzada haciendo el 1-0 (10).

(Foto: Reuters)

El gol animó al Barça, pero entonces apareció Cristiano Ronaldo para rematar en boca de gol una dejada de cabeza de Karim Benzema (14), aunque el tanto le salió caro al luso, que acabó tocado del tobillo derecho al sufrir un encontronazo con Gerard Piqué.





Cristiano tendría que ser sustituido en el segundo tiempo por Marco Asensio.





En los últimos minutos de la primera parte, el partido se fue endureciendo hasta acabar con la expulsión de Sergi Roberto por una agresión a Marcelo (45+2).

Your browser does not support the video element.





Tras el descanso, el Barcelona, pese a estar con uno menos, apostó por la velocidad, apareciendo Leo Messi para aprovechar un pase de Luis Suárez y soltar un disparo ajustado al palo derecho haciendo el 2-1 (52).





Con el Barça muy valiente, Zinedine Zidane también apostó por meter velocidad con la introducción de Lucas Vázquez por Nacho buscando el gol.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

Apareció entonces Gareth Bale para igualar el marcador con un disparo desde la media luna tras un pase de Asensio, que se coló por la escuadra de Marc-André Ter Stegen (72), poniendo el 2-2 definitivo.