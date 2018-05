VIDEO Pelea de MMA: lo destrozó a patadas, le rompió el brazo y lo hizo "de goma"

Las imágenes de la pelea son verdaderamente impactantes. El luchador estadounidense de artes marciales mixtas Jerome Rivera sufrió una tremenda lesión en su brazo derecho en el combate del pasado viernes ante su coterráneo Brandon Royval, en el marco del campeonato Legacy Fighting Alliance 39.

En el video se ve cómo Royval patea violentamente el brazo a Rivera, provocándole una dislocación que se hizo más evidente cuando el lesionado intentó apoyarse contra el perímetro.

Rivera trató de zafar de su contrincante pero éste le propinó más golpes hasta que el árbitro paró el combate. Royval ganó por nocaut técnico a los 42 segundos de iniciado el combate.

