Ataque a comisaría de San Justo: “Leandro Aranda mató a mi hijo”

En el intento de copamiento de la comisaría 1ª de San Justo en donde fue herida la sargento Rocío Villareal, quisieron liberar a Leandro Aranda, un delincuente que está preso por varios hechos. Entre ellos, lo acusan de matar a Nicolás Ojeda. El padre de la víctima habló en exclusiva en "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26 y brindó detalles del episodio y de la relación que los unía.

Oscar, padre de Nicolás Ojeda: "Estuve escuchando muchas mentiras. Todos hablan y el único que sabe todo soy yo. Con Leandro se conocían de chicos, en la villa. Lo que menos tengo es miedo, no me interesa porque perdí a mi hijo y no me interesa más nada."



"Leandro lo mató para justificar la plata que se llevó. Antes de matarlo roban, ellos eran 3 primos que tenían las llaves de un cargamento de cocaína y lo llaman a mi hijo para que participe. Agarran a mi hijo y al día siguiente él me da 6.000 pesos y me dice lo que hizo, que fue robar el cargamento y él no sabía mucho más, ni Coca-Cola tomaba. Me dice si yo no tenía gente para venderle pero todos eran conocidos del hombre a quien le robaron."

"Nicolás lleva a Leandro a conocer la casa que se compró y le entrega tres valijas a Aranda. Había que justificar eso y entonces lo matan. Hace mucho que ellos trabajaban, se conocían hace bastante. El día que lo mataron fui a ver a la madre de Aranda y me dicen que hace mucho no lo veía, pero más tarde se aparece en mi casa y me llevó plata para el sepelio."

"En la villa se conoce a todos, un día antes del intento de copamiento de la comisaría se estaban organizando y buscando fierros. Los pibes se reían porque no lo podían creer. Al día siguiente estaban todos sorprendidos porque lo hicieron. Ellos cobraron dinero por hacer esto, tiraron unos tiros y se fueron".

"Un tiempo antes lo vi en la fiscalía (a Aranda) y le dije todo, lo llamé traidor porque fue y lo mató a mi hijo que por suerte no sufrió porque le dispararon en la cabeza. Aranda era como mi hijo, no era un capo de ninguna banda, después se quedó con toda la plata y se compró cosas pero estaba al nivel de Nicolás".

"Mi hijo llegó a estar preso por encubrimiento, pero nunca vendió droga porque no conoce a nadie. Me fue a buscar a mí porque soy de la noche pero nada más. El dueño del cargamento que robaron era el tío-padrino de uno de los 3 miembros de la banda".

"Yo no tengo miedo, sabían que iban a venir hoy a hablar, me podrían haber matado ayer pero ya no me interesa. Yo ya hablé ante la policía, di nombres y apellidos de los involucrados. Yo perdí a Nicolás y no me importa más nada. Ellos saben todo lo que pienso y me enteré hace poco que las últimas palabras de mi hijo fueron '¿qué hacés?, ¡pará!' y eso lo dijo porque lo mató un conocido".