Otro triunfo de los Jaguares que no detienen su racha positiva

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, venció a Sharks de Sudáfrica por 29 a 13 en el estadio "José Amalfitani" por la fecha 15 del torneo y quedó cerca de conseguir la clasificación para los playoffs.

El conjunto dirigido por Mario Ledesma consiguió así su sexta victoria consecutiva en el torneo y espera con gran esperanza la reanudación del certamen, que será luego de la "ventana" de junio, en la que dará paso a los amistosos de Los Pumas.

Jaguares consiguió un "punto bonus" por haber marcado cuatro tries ante el duro rival sudafricano, que fueron obra de Ramiro Moyano, en tres ocasiones, y Bautista Delguy.

El equipo sudafricano terminó con un hombre menos por la expulsión de Rauan Bottha, a los 33 minutos del segundo tiempo, tras una dura entrada contra Jerónimo De la Fuente.

Con este resultado el equipo argentino quedó segundo en la Conferencia Sudafricana con 34 puntos, dos por debajo de Lions, y seis por sobre Sharks.

No obstante, luego de la "ventana de junio" aún quedarán tres encuentros por disputarse ante Stormers, Bulls y otra vez con Sharks.

El partido fue de trámite cerrado, con gran fuerza física por parte de los sudafricanos, pero los argentinos lograron hacerse dueños del trámite con una gran lectura del partido por parte de Nicolás Sánchez y la capacidad de los wines Moyano y Deguy y una enorme percepción de Boffelli para romper el juego.

Síntesis:

Jaguares 22 - Sharks 14.

Árbitro: Paul Willians (Nueva Zelanda) .

Estadio: Vélez Sarsfield.

Jaguares: 1. Santiago García Botta, 2. Agustín Creevy, 3.

Nahuel Tetaz Chaparro, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Tomás Lezana, 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Nicolas Sanchez, 11. Ramiro Moyano, 12. Jeronimo De La Fuente, 13. Matias Orlando, 14.

Suplentes: 16. Julian Montoya, 17. Javier Manuel Díaz, 18. Santiago Medrano, 19. Matias Alemanno, 20. Juan Manuel Leguizamón, 21. Martin Landajo, 22. Bautista Ezcurra, 23. Juan Cruz Mallia.

Sharks: 1. Tendai Mtawarira, 2. Armand van der Merwe, 3. Thomas du Toit, 4. Tyler Paul, 5. Ruan Botha, 6. Phillip Van Der Walt, 7.

Jean-Luc du Preez, 8. Daniel du Preez, 9. Louis Schreuder, 10.

Robert du Preez, 11. Lwazi Mvovo, 12. Andre Esterhuizen, 13.

Lukhanyo Am, 14. Sibusiso Nkosi y 15. Curwin Bosch.

Suplentes: 16. Franco Marais, 17. Juan Schoeman, 18. Ross Geldenhuys, 19. Stephan Lewies, 20. Jacques Vermeulen, 21.

Cameron Wright, 22. Marius Louw, 23. Makazole Mapimpi.

Tantos:

Jaguares: tries de Ramiro Moyano (29m, 32m y 80m) y Bautista Delguy (71m). Conversiones de Nicolás Sánchez (30m, 34m y 72m), penal de Sánchez (13m).

Sharks: try de Ruan Botha (40m). Conversión de Robert du Preez (40+1m) y penales de Robert du Preez (50m y 54m).

Expulsado: Ruan Botha (74m).