Carmen Barbieri habló del tamaño del miembro viril de Fede Bal: ¿qué dirán las ex?

Federico Bal quedó en boca de la farándula luego de que su madre, Carmen Barbieri, diera detalles de su pene.

¿Cómo pasó? Fue en una entrevista donde la actriz contó que de pequeño el actor "tenía nada" y se preguntó si ahora era dotado.



Carmen reveló una anécdota de la infancia de Fede, en medio de la crisis con Laurita Fernández. Incluso con preguntas que se hacía la madre de la vedette y abuela del actor.

En una entrevista radial con el programa Perros de la Calle, la capocómica contó que, cuando su hijo era pequeño, “no tenía nada”: "Ah, ¿es dotado? No sabía, cuando era chiquito teníamos un problema, pensábamos que no tenía sexo, no tenía nada, a los nenes algo le cuelga. Mi mamá decía este chico tiene un problema, siguió creciendo y tenía un botón, y un día apareció una fábrica de botones de golpe".

Habló con humor, pero ¿qué habrá pensado Fede de esta indiscreción? ¿Y qué dirán las ex del actor? En su lista figuran: Laurita Fernández, Barbie Vélez, Florencia Marcasoli y Tamara Gala, entre otras.