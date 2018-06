Narco escándalo en Paraná: claves del caso que complican al intendente Varisco

El intendente de Paraná, Sergio varisco, se encuentra envuelto en un escándalo sin precedentes. ¿De qué se lo acusa?, ¿qué dice el expediente?, ¿porqué sigue en el cargo?. Enterate los detalles de la causa en esta nota.



- Acusación:



El juez federal Leandro Ríos pocesó al intendente de Paraná por vínculos con una banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis. "Adquiriente/financiador de actividades de comercio de estupefacientes" y de comprar “dos kilos de cocaína”.



Según la investigación, Varisco aportaba dinero para que la organización liderada por Celis se aprovisionara de cocaína que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia.



En el expediente, figura que Varisco “solventó” la organización criminal con "un canon mensual de unos 50 mil pesos más una serie de contratos municipales". Según declaró la mujer de Celis, ella “presenció reuniones” de su esposo con el intendente y aseguró que hasta llevó "6 kilos de cocaína al Municipio” y que su pareja “financió la campaña” de Varisco.



Se sospecha que los estupefacientes se repartían en barrios a cambio de respaldo político. En la causa también figuran pruebas de que Varisco trabó un acuerdo electoral con el jefe narco Celis para que le financiara la campaña.



Luego de ganar las elecciones, Varisco designó como jefe de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná a Miguel Carmelo “Cebolla” Leguizamón, padrastro de Celis. Hay cuadernos contables y escuchas que complicarían al funcionario.

- Situación Judicial:



Varisco fue procesado pero depositó un millón de pesos en concepto de caución real para mantener su excarcelación y una serie de reglas que deberá cumplir. No puede salir del país, debe informar si cambia de domicilio y tiene la obligación de concurrir al Juzgado todos los viernes, entre las 7 y las 13, dejando constancia de ello.

- Permanencia en el Cargo:



Varisco no puede ser destituído: “Es que en la legislación local no hay ninguna norma para la remoción del intendente, el Concejo Deliberante no tiene facultades para expulsarlo", aclararon a Clarín desde un sector de la UCR.



“No quiere renunciar ni pedir licencia”,de ahí lo van a sacar muerto”, agregaron desde su entorno.

Al parecer, sólo una condena firme lo alejará de su cargo. Por lo pronto la UCR le suspendió preventivamente la afiliación al partido. Al menos ese fue el pedido “ad referéndum” que le hizo Alfredo Cornejo -presidente del radicalismo- al Tribunal de Ética del Comité Nacional del partido.

Al respecto, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de Twitter: “El Intendente de Paraná, Sergio Varisco, acaba de ser procesado por vínculos con el Narcotráfico.Quien se ponga del lado equivocado tendrá su castigo. Para nuestro Gobierno no existen amigos ni privilegios que nos frenen en nuestro camino hacia una Argentina Sin Narcotráfico”.



- Qué dice Varisco:



"Nunca he comercializado droga; nunca adquirí ni un gramo de cocaína ni un kilo, más aún, no tengo ninguna adicción; no financié ni tuve contacto con ninguna de las personas que se mencionan. No he hablado nada con ellos, no he financiado nada con ellos", dijo el Intendente.

"Celis participó de mi campaña política pero luego lo separamos". "Estoy pasando un infierno" aseveró.