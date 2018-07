Brasil quedó fuera del Mundial y llegaron los memes

Brasil quedó eliminada ante Bélgica por 2-1 y se despidió del Mundial Rusia 2018, dando el uno de los mayores golpes de la competición.

Con Neymar como protagonistas, las burlas para Brasil no se hicieron esperar y acaparan todas miradas en internet. No te pierdas los memes más originales.

Primera buena noticia desde que asumió Sampaoli y él no tuvo nada que ver, afuera Brasil.

I don’t feel so good... pic.twitter.com/IJpDSA8ZVm

just leaving this here pic.twitter.com/w55nMQb4WO