Brasil: apuñalaron a Jair Bolsonaro, candidato presidencial de ultraderecha

El candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales de Brasil Jair Bolsonaro fue apuñalado en medio de campaña por las calles y las imágenes sensibles recorrieron el mundo.

Sorprendió la brutalidad del ataque que fue capturado por quienes participaban de la caminata en la zona. Jair era llevado en andas, cuando una mano extraña le dio una puñalada. De inmediato, se logró detener al agresor.

Según se pudo saber, Bolsonaro fue herido ligeramente con una cuchillada durante un mitin de campaña en Juiz de Fora (Minas Gerais, sudeste), informó el jueves uno de sus hijos.

"Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una cuchillada en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue apenas superficial y él se halla bien", escribió en Twitter Flavio Bolsonaro, en tanto que imágenes de televisión mostraban el momento en que el político era atacado antes de ser evacuado del lugar.

El candidato, favorito en los sondeos para la primera vuelta del 7 de octubre, fue trasladado al hospital Santa Casa, de Juiz de Fora, en tanto que una persona fue detenida, indicó la policía del lugar, citada por la estatal Agencia Brasil.



Excapitán del Ejército y diputado federal, Bolsonaro, de 63 años, hace campaña con propuestas de liberalización del porte de armas para combatir la delincuencia y desmarcándose de una clase política ampliamente tocada por los escándalos de corrupción.



Tiene 22% de intenciones de voto en las elecciones, 10 puntos más que sus más inmediatos seguidores, que lo derrotarían sin embargo en una segunda vuelta, según una encuesta Ibope divulgada el miércoles.



Su reivindicación de la dictadura militar (1964-1985) y una retórica con tintes racistas, misóginos y homófobos lo convierten asimismo en el candidato con mayor índice de rechazo (44%).