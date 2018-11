Nicole Neumann posteó una sensual foto en lencería y encendió Instagram

Nicole Neumann publicó una foto muy sensual en Instagram en la que se la ve posando para una producción de lencería.

La imagen superó los 8 mil me gusta pero no recibió comentarios. ¿Qué pasó? La modelo decidió no aceptar comentarios en la imagen, algo cada vez más utilizado por los famosos.

Con un conjunto blanco, la bella rubia demuestra que su cuerpo sigue como tallado a mano.

Mirá la imagen a continuación: