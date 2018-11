La Bombonera no soportó el temporal y hay polémica por el estado de las demás canchas

Apenas se supo que la ida de la Superfinal entre Boca y River por Copa Libertadores había sido suspendida por las intensas lluvias, en CANAL 26 publicaron fotos con el estado del campo de juegos de varios clubes del fútbol argentino y se abrió el debate por el buen estado de varios de ellos.

Una de los ejemplos fueron las canchas de Independiente y Deportivo Armenio que mostraron buenas condiciones.

El campo de juego del estadio Club Deportivo Armenio, de la Primera C, mostró un mejor estado en el mismo momento en que La Bombonera mostraba serios problemas para aguantar las incesantes lluvias.

Otro de los clubes que tiene un excelente campo de juego es el de Independiente. Aunque apenas lo separan pocos kilómetros de la Bombonera, la cancha del Rojo soportó muy bien el intenso clima.