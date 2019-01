París: disturbios y gases lacrimógenos en otra jornada de protesta de "Chalecos amarillos"

La policía de París disparó con cañones de agua y gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes de los "chalecos amarillos" de la zona del Arco del Triunfo el sábado, en el noveno fin de semana consecutivo de protestas contra las reformas económicas del presidente francés Emmanuel Macron.

Miles de manifestantes también marcharon ruidosa pero pacíficamente por la zona comercial de Grands Boulevards en el norte de París, cerca de donde una importante explosión de gas en un comercio causó la muerte de dos bomberos franceses y una turista española e hirió a casi 50 personas el sábado temprano.

El centro de París estaba bloqueado para evitar otra ola de violencia durante las protestas de los "chaleco amarillos", con puentes sobre el río Sena cerrados y edificios oficiales como el Parlamento y el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, protegidos por barreras policiales.

Your browser does not support the video element.

Grupos de manifestantes también se reunieron en y alrededor del famoso bulevar de los Campos Elíseos, el escenario de disturbios en las últimas semanas, muchos de ellos pidiendo en voz alta que Macron renuncie.

"¡Macron, vamos a derribar tu lugar!", se leía en una pancarta en la capital francesa. También hubo miles de manifestantes en las ciudades de Burdeos y Toulon, en el sur del país, y en Estrasburgo, en el este, y en la ciudad central de Bourges.

Alrededor del Arco del Triunfo del siglo XIX en la cima de los Campos Elíseos, la policía antidisturbios lanzó agua y gases lacrimógenos contra los chalecos amarillos, que arrojaban piedras y pintura, dijeron testigos.

A diferencia de los fines de semana anteriores, al llegar la media tarde no había habido grandes enfrentamientos con la policía. Más de 80.000 policías estaban de servicio para cubrir las protestas en todo el país, incluyendo 5.000 oficiales en París.

El Ministerio del Interior estimó que hubo un máximo de 84.000 manifestantes a nivel nacional el sábado, más que los 50.000 contabilizados la semana pasada pero menos que los 282.000 estimados el 17 de noviembre, primer día de protestas.

Pequeños grupos de manifestantes se salieron de la ruta prestablecida y lanzaron botellas y otros proyectiles a la policía. En París, 156 "chalecos amarillos" fueron arrestados. A las 2000 GMT, 108 seguían bajo custodia. En todo el país, 244 personas fueron detenidas, de las cuales 201 seguían apresadas.

Los "chalecos amarillos", que toman su nombre de las chaquetas de alta visibilidad que usan, reclaman por una reducción de los ingresos familiares y la creencia de que Macron es indiferente a sus dificultades. El presidente lanzará un debate nacional el 15 de enero para tratar de apaciguar a los manifestantes, que han sacudido a su gobierno.