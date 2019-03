Un hombre que fue visto efectuando disparos al aire en la Villa Zavaleta durante el velatorio de un adolescente de 16 años, fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos.

Se trata de un hombre de 37 años, que tenía un pedido de captura vigente por robo y que fue detenido por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Al detenido le imputaron un delito contra la seguridad pública, que tiene una pena que va de los cinco a los quince años de prisión.

Your browser does not support the video element.

Con disparos de armas de fuego al aire y actitudes muy violentas, decenas de jóvenes de distintas edades saludaron en la villa Zavaleta al cortejo fúnebre con los restos de Yoel Zelaya, el joven de 16 años que murió el domingo pasado en el hospital Penna, tras haber sido supuestamente herido por el médico Ernesto Crescenti, al que un grupo de personas trató de asaltar en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El funeral, se llevó a cabo el lunes en el asentamiento más grande de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, que está entre Barracas y Nueva Pompeya, y las imágenes fueron tomadas con teléfonos celulares por muchos de los que estaban en ese mismo lugar.