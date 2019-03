La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza desde el lunes y hasta el miércoles inclusive un paro que afecta el transporte de colectivos de media y corta distancia del interior del país.

Según informó la UTA en un comunicado, la medida de fuerza es en respuesta al "fracaso en la negociación de salarios con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros".

Agregó que el paro de actividades comprende a "todas las empresas de media y corta distancia del interior del país, en el horario de 22 a 06 horas, a partir de hoy (por el lunes) y hasta la audiencia del jueves", en la cual, advierte, "de no acordarse, se profundizará la modalidad de las mismas".

Al mismo tiempo, el secretario de prensa de la UTA, Mario Caligari, indicó que la medida de fuerza no afecta a "la ciudad de Buenos Aires, ni a la provincia de Buenos Aires ni a la ciudad de La Plata".

Hasta tanto no se resuelva eso, los empresarios se mantendrán firmes en su postura de que no pueden afrontar el pago del plus y el incremento salarial acordado meses atrás; por esto, los choferes seguirán con la retención de tarea de 20.30 a 6, hasta tanto las asambleas de delegados resuelvan profundizar la medida o levantarla.