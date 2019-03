La inflación y el debilitamiento del peso volvieron a Buenos Aires una de las diez ciudades más baratas para vivir en el mundo. Así lo asegura The Economist Intelligence Unit, división del medio dedicada a la investigación y análisis de datos, en su informe bianual de Worlwide Cost of Living.

El informe señaló que Caracas (Venezuela) es la ciudad más económica, seguida por Damasco (Siria), Taskent (Uzbekistán), Almatý (Kazajistán) y Bangalore (India).

La lista continúa con Karachi (Pakistán), Lagos (Nigeria) y Buenos Aires, seguidas por Chennai y Nueva Delhi, en la India.

Buenos Aires se ubicó séptima y fueron con Caracas las únicas ciudades sudamericanas entre las más baratas. “El impacto de la devaluación se sintió en la capital de Argentina que se unió a los diez del fondo”, analizó.

El estudio determinó que el precio promedio en dólares de un kilo de pan pasó de valer u$s 8,40 a u$s 3,91, mientras que una botella de cerveza costaba u$s 1,45 hace un año y ahora hay que desembolsar en promedio u$s 0,89 para comprar una.

Por otro lado, París, Singapur y Hong Kong, empatadas en 107 puntos, ocupan el primer puesto de las ciudades más caras del mundo, de acuerdo al informe que analiza los precios de los productos y servicios en 133 ciudades de todo el planeta.

Entre los parámetros cuantificados se encuentran el costo del alquiler, el transporte, la educación, los alimentos, las bebidas, la ropa, los artículos para el hogar, de cuidado personal y las actividades recreativas.

La autora del informe, Roxana Slavcheva, afirmó que París está, desde 2003, entre las diez ciudades con el costo de vida más elevado.

La encuesta sobre costo de vida mundial global se realiza dos veces por año y compara más de 400 precios de productos y servicios, entre ellos comida, ropa, artículos para el hogar, alquileres, transporte y servicios públicos.