Más de un millón de personas compraron dólares en abril, mes en el que fueron demandados US$ 1.500 millones, un monto que mostró un descenso superior al 30% respecto del mismo período de 2018, pero una suba del 42% contra marzo pasado.

Según datos publicados por el Banco Central, hubo una disminución respecto de la cantidad de individuos que vendió billetes en el mercado de cambios al totalizar los 645.000 en abril.

La baja se dio luego de tres meses de aumento, aunque significó un incremento de 66% con respecto a abril de 2018.

Las cifras del organismo reflejaron así un crecimiento en la cantidad de personas que adquirió dólares, mientras que hubo una baja en quienes concretaron ventas.

El relevamiento indicó que 1.090.000 personas compraron billetes a través del mercado de cambios en abril, hecho que significó un aumento, tanto con relación al mes previo como en términos interanuales, de 18% y 30%, respectivamente.

El informe oficial subrayó que las "Personas humanas", residentes, demandaron moneda extranjera para atesoramiento por US$ 1.070 millones y por viajes al exterior, unos US$ 400 millones.

El monto total representó una caída de 35% respecto de las compras por US$ 2.250 millones de abril de 2018.

Por su parte, los "Inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas por alrededor de US$ 1.030 millones, es decir que se dio un descenso respecto del mismo período del año pasado, cuando fue de US$ 1.610 millones.