River se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América tras igualar como visitante 1 a 1 con Cerro Porteño de Paraguay, en el estadio "La Olla Monumental" de Asunción, y ahora enfrentará a Boca en esa instancia.



El equipo paraguayo se había puesto en ventaja por intermedio de Nelson Haedo Valdez, a los 8 minutos del primer tiempo, pero igualó Nicolás De la Cruz, a los 7 del complemento.



Nicolás De la Cruz y Lucas Pratto hablaron tras lograr la clasificación en Asunción y se mostraron entusiasmados con la seguidilla de partidos que deberá afrontar ante Boca, tanto por Superliga como por Libertadores.



"Vimos un primer tiempo que no teníamos que ver. En el segundo tiempo ya lo vimos al River que queríamos. Se empató y se sacó un resultado adelante", analizó Pratto.

Sobre las semifinales, el delantero dijo: "Falta para la Copa ahora, tenemos un mes y pico de laburo. El domingo tenemos un clásico en casa, tenemos que quedarnos con los tres puntos".

“El superclásico del domingo tenemos que salir a ganarlos como lo hacemos siempre", reflexionó.



"El clásico por la Liga va a ser una antesala de lo que va a ser la semifinal. Pero ya lo vimos el año pasado, el fútbol es así", cerró.

De la Cruz, por su parte, fue consultado por su gol y remarcó: "No recuerdo haber concertido un gol así. El labor del equipo fue muy buena, somos justos vencedores".



"Siempre estuve tranquilo a pesar de que no fue una mañana normal. En todo momento sentí el respaldo del club y del equipo", dijo sobre su situación procesal.

"A partir de ahora pensamos en Boca y nos queremos quedar con el triunfo en casa", cerró.