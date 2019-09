La llegada de Boca al Monumental, NA

El plantel de Boca arribó al estadio Monumental a las 14.58 de este domingo donde a partir de las 17.00 visitará a River en el marco de la quinta fecha de la Superliga.

Los futbolistas salieron del hotel situado en la localidad bonaerense de Ezeiza donde estaban concentrados y fueron despedidos por un millar de fanáticos que les demostraron su cariño y apoyo para el trascendental partido.

El micro que transportaba a los jugadores recorrió el trayecto desde Ezeiza hasta el Monumental bajo un celoso operativo de seguridad.

El arribo de la delegación xeneize concentró la atención luego de los incidentes ocurridos el 24 de noviembre del año pasado que forzaron la suspensión de la final revancha de la Copa Libertadores y su posterior mudanza al estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El ómnibus circuló por las autopistas Teniente General Pablo Riccheri y 25 de Mayo, luego por el Paseo del Bajo, Avenida Sarmiento, Del Libertador y Lidoro Quinteros hasta llegar al ingreso del Monumental.

La esquina de los disturbios en noviembre pasado estuvo perimetrada y con acceso restringido para transeúntes una hora y media antes del paso del micro de Boca.