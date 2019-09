Superclásico, Boca vs River, REUTERS

Tras empatar esta tarde sin goles frente a Boca en el estadio Monumental, los futbolistas de River coincidieron en cuestionar el esquema que planteó el elenco de la ribera y remarcaron que el conjunto local fue "el único que quiso ganar".

Así lo hizo Ignacio Fernández, que estuvo en duda hasta último momento por una molestia muscular que arrastraba desde el empate frente a Cerro Porteño como visitante (1-1), por la Copa Libertadores.

"Ellos vinieron a buscar el empate, no propusieron juego. Nosotros fuimos el único equipo que quiso ganar", afirmó.

Consultado sobre cuáles fueron las falencias de River, el ex volante de Gimnasia consideró que les "faltó en los últimos metros", donde estuvieron "imprecisos y apurados".

En cuanto a su presencia en el clásico, explicó: "No me lo quería perder. Por eso después del partido del otro día (en Paraguay) pedí que no me descarten. Hoy probé a la mañana y estuve bien".

Por su parte, Enz Pérez dijo que River "intentó desde el primer minuto", mientras que Boca "estuvo replegado, esperando sacar un contragolpe o aprovechar una pelota quieta".

"En ningún momento le dimos chances a que eso ocurriera. El control del partido fue claramente de nosotros", analizó el mediocampista mundialista.

"Lamentablemente nos faltó claridad en los últimos metros.El partido fue todo nuestro, fuimos protagonistas. Ellos taparon la salida mía, desde atrás, pero fue un partido claramente nuestro desde el minuto uno al noventa", agregó Pérez.

En tanto, el arquero Franco Armani se expresó de manera similar a sus compañeros: "Propusimos durante todo el partido, eso se vio claro", indicó.

"Ellos estuvieron resguardados, cortando las jugadas de ataque nuestras, haciendo tiempo. También hubo jugadas dudosas en el área de ellos en el segundo tiempo", afirmó el arquero riverplatense.

"No me sorprendió el planteo de ellos, sabíamos que iban a buscar una pelota parada, un error nuestro para convertir", concluyó.