Coti Sorokin - Diego Torres

"Color esperanza" es una popular canción que se lanzó en 2001 y generó una gran aceptación del público tanto en nuestro país como en el exterior, una de las canciones que fue cantada en español ante el Papa Juan Pablo II. A casi veinte años, Diego Torres provocó una polémica al hablar de la repercusión que tuvo esta canción.

"Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición", opinó Diego Torres cuando le preguntaron si había llegado a entender en este tiempo a qué se debía el increíble éxito.

Coti Sorokin se enfureció al leer esta declaración y escribió en Instagram: "Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer…". Y aclaró: "La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad".

Torres no se quedó callado y le respondió a su colega: "Ante el revuelo generado en el artículo aparecido en el medio español La Vanguardia, quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción 'Color Esperanza'. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres: CACHORRO LÓPEZ, COTI y YO la autoría de la canción".

En medio de este escándalo, Cachorro López dio su versión sobre cómo se gestó este tema: "La verdad no lastima a nadie. La música la hicimos Coti y yo. Y la letra la hizo Coti en un 95%. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando le agregamos una estrofa, Diego metió un par de líneas simplemente".

Además, el productor musical contó cómo era la relación que mantuvo con ambos: "En su momento tuve mucha cercanía con Diego, trabajamos mucho juntos y tuvimos una relación humana. Con Coti también trabajamos mucho tiempo. Ahora la verdad es que ya no me veo con ninguno de los dos. Pero tengo un buen recuerdo, fue una relación que dejó muchas cosas buenas con ambos".