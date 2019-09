Vecino de Villa Ballester por el crimen de Jonatan Sagardoy, Canal 26

Carlos, vecino de Jonatan Sagardoy, carpintero asesinado por error en un presunto hecho de justicia por mano propia, habló con Canal 26 luego del trágico episodio que conmovió a la ciudad.

“Los testigos dicen que dos camionetas lo encerraron, le hicieron una emboscada. Los presuntos culpables serían de acá del barrio pero no los conozco. Jonatan era un tipo trabajador, un padre de familia”, inició el vecino.

“Dicen que vieron pasar la camioneta y se confundieron con delincuentes que habían robado una casa hace unos días atrás. Entonces quisieron hacer justicia por mano propia”, comentó Carlos.

“Estallaron los vidrios de adelante y atrás de la camioneta por lo que debió haber dos tiradores”, denunció y cerró el vecino.