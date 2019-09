Catherine Fulop

Catherine Fulop estuvo en el diván de Verónica Lozano, en Cortá por Lozano, el programa de Telefe, y contó que este año decidió no trabajar para dedicarse a escribir y para conectarse con sus deseos. "Además, mi hija Oriana viaja mucho y quiero tener el tiempo para acompañarla".

Este año Cathy también le dedicó espacio a la espiritualidad y en la entrevista comentó: "Viajé a Machu Picchu (Perú), fue una especie de retiro con meditaciones que duró diez días. Pero no acampamos porque ya estamos grandes: íbamos a hoteles. Ese viaje me impulsó a escribir el libro en el que comparto todo lo que sé. Removí muchos momentos de mi vida, de mi infancia y me hizo muy bien. El alma es tan importante. Aprendí que no naces, creces y mueres sino que naces, creces y te elevas. Cumples tu objetivo en la vida. Creo mucho en el destino".

Cathy contó que hace 26 años que está en pareja con Osvaldo Sabatini y que tienen una hermosa relación que es producto de los años de amor y respeto que tienen entre ellos.

Noticias relacionadas

La venezolana contó una anécdota que fue impactante: "Estábamos en Caracas y nos cruzó un auto. Fue un intento de secuestro. Me bajaron del auto y me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar. Fue hace doce años, más o menos, porque hace 9 que no voy a Venezuela. Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Creí que me iban a matar. Él siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege y tiene la solución de todo. Y jamás grita".