Esmeralda Mitre

En su paso por el programa "Polémica en el bar", Esmeralda Mitre habló de la actualidad y participó de un segmento de humor. Entre los temas de agenda, la actriz se refirió a la situación económica y política, y criticó fuertemente la posición que en los últimos días tomó Mirtha Legrand.

La primera pregunta para Esmeralda apuntó hacia cómo ve la situación del país. La actriz manifestó que apoya al gobierno de Mauricio Macri, a pesar de las críticas que ella misma le hace. Al mencionar algunos de esos puntos flacos, Mariano Iúdica comentó con tono de broma: “Anotamela a Mirtha y a Esmeralda, dos que se van”.

Pero a la invitada no le gustó para nada la comparación con la diva: “No, yo no soy panqueque ni me jacto de panqueque, porque jactarse de panqueque ya es una guarangada”. El equipo se sorprendió por el tono de las palabras de Esmeralda, y Chiche Gelblung comentó que, en realidad, la diva nunca quiso al Presidente.

En ese punto, Esmeralda fulminó a Mirtha con su análisis: “Ella nunca quiere a nadie, ella tiene un resentimiento muy grande hacia todo el mundo”. La invitada recordó el maltrato que recibió cuando fue al programa de la diva, y Chiche le explicó: “Es mala con las mujeres”.