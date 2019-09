Una agente de tránsito murió el domingo por la madrugada y otro resultó gravemente herido esta madrugada tras ser atropellados por un auto mientras realizaban un control de alcoholemia en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales y médicas.



El hecho se registró cerca de las 3.40 en la esquina de Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, donde las víctimas llevaban a cabo el operativo junto a otros dos agentes.



Este lunes se conocieron las imágenes del impacto. En el video se puede ver entre la copa de un árbol ubicado sobre la izquierda de la pantalla el momento en que el VW Passat conducido por el presentador de TV Eugenio Veppo, arrolla a Cinthia y a su compañero, Santiago Siciliano, de 30 años.

Fuentes policiales informaron que, en ese momento intentaron detener la marcha de un auto azul oscuro que a alta velocidad embistió a dos de ellos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Una agente de 28 años murió en el acto sobre el asfalto producto del choque y uno de sus compañeros, de 35, resultó herido de gravedad.

Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), contó a Télam que una ambulancia trasladó al agente al Hospital Fernández con un cuadro de politraumatismos varios, y a los otros dos, que se encontraban con una crisis nerviosa, al Hospital Rivadavia.

LOS AGENTES ATROPELLADOS

En tanto, el automovilista escapó del lugar y luego la Policía de la Ciudad encontró un Volkswagen Passat azul en calle Silvio Ruggieri al 2800.



Según las fuentes, el rodado tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante, por lo que se investiga si fue el que embistió a los agentes.

EUGENIO PEPPO, EL PERIODISTA QUE INVISTIÓ A LOS AGENTES

No obstante, el conductor no se encontraba en el vehículo y esta mañana estaba siendo intensamente buscado por la policía.