Video motivacional de la Selección Argentina de básquet

Antes de la histórica victoria ante Serbia en los cuartos de final del Mundial de básquet, el cuerpo técnico de la Selección Argentina les mostró a los jugadores un video motivacional que funcionó de la mejor manera.

"Decían que no se iba a repetir una camada tan buena", es la primera frase del video de 2m12 que posteó la Confederación Argentina de Básquetbol en su cuenta de Twitter. Y se ven imágenes de los jugadores en sus equipos de nivel.

Your browser does not support the video element.

"Decían también que no íbamos a ser protagonistas de grandes gestas", continúa, para luego repasar la clasificación olímpica a Río 2016 en México, ante 20.000 personas y el oro panamericano en Lima.

Noticias relacionadas

"Decían también que nos iba a quedar lejos un nuevo Juego Olímpico. Siempre supimos que lo que vale es el camino. Ahora dicen que no nos alcanza para ser semifinalistas del Mundial. No nos conocen", finaliza el video.

Argentina venció a Serbia por 97 a 87 y se metió en las semifinales del Mundial de Básquet y espera por el ganador del duelo entre Estados Unidos y Francia.