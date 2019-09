Lucrecia Taravilse es una usuaria de Twitter que compartió en dicha red social una de las tantas notas que su vecina le ha dejado.

"Gracias porque puedo contar con vos con estos mensajes diarios", dice el papel que Rubí le dejó el 8 de septiembre a las 18hs.



"Mi vecina es grande y vive sola, todos los días me deja un papel avisándome que está bien. La consigna es que si no hay papel vaya a chequear que está todo bien. Así lo hice el otro día y me agradece (me llamo Lucrecia, pero who cares.. aveces se confunde)", escribió Lucrecia adjuntando la foto de la notita que le dejó su vecina Rubí.



Este gesto de Lucrecia fue muy destacado por sus seguidores y varios otros seguidores de Twitter que comentaron debajo de la publicación.

"Te felicito por tu hermoso gesto! Digno de imitar!", "El mundo necesita más buenas personas como vos Lucrecia, felicitaciones", "Por mas personas como vos!! Un beso a Rubí", fueron algunos de los mensajes que recibió este posteo tan tierno.